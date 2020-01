Meldplicht voor arts die patiënt verdenkt van coronavirus

Zorgprofessionals die alleen al vermoeden dat een patiënt is besmet met het coronavirus, zijn verplicht dat te melden bij de GGD. Het is een van de maatregelen die minister Bruins voor Medische Zorg neemt op basis van een advies van deskundigen, bijeengeroepen door het RIVM.

Het kabinet classificeert het coronavirus als een zogeheten A-ziekte, waarbij snel ingegrepen kan worden. Op advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) komt er voorlopig nog geen screening bij Schiphol op binnenkomende passagiers. Zo'n screening is in het verleden niet erg effectief gebleken. Bij de uitbraak van SARS in 2002 is er geen enkel geval van de ziekte vastgesteld via een controle aan de gate.

Mondkapjes weinig nut

Ook het uitdelen van mondkapjes aan passagiers uit China, zoals in Frankrijk gebeurt, heeft weinig nut, schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. Goede hygiëne en afstand houden tot zieke mensen is voldoende. Wel komen er schermen met informatie over de ziekte op de luchthaven.

Patiënten die zijn besmet met het virus moeten verpleegd worden in het ziekenhuis in een isolatiekamer. Volgens Bruins beschikken alle ziekenhuizen in Nederland over zo'n geïsoleerde ruimte.

Ondertussen onderzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid om een aantal Nederlanders uit de Chinese stad Huwan terug te halen naar Nederland. Volgens Bruins gebeurt dat niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze problemen ondervinden door de maatregelen van de Chinese overheid tegen de ziekte.

