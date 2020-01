Poolse president waarschuwt bij herdenking voor verdraaien Holocaust-geschiedenis

De Poolse president Duda heeft bij de Auschwitz-herdenking gezegd dat de Holocaust nooit mag worden vergeten. "De omvang van de misdaden die hier hebben plaatsvonden is verschrikkelijk. We moeten er niet van wegkijken en we mogen het nooit vergeten', zei hij.

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het nazi-vernietigingskamp Auschwitz door het Sovjet-leger werd bevrijd. In het kamp werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1,1 miljoen mensen vermoord, vooral Joden.

Bij de herdenking waren meer dan 200 overlevenden van Auschwitz aanwezig. Velen van hen droegen blauw-wit gestreepje sjaals, een verwijzing naar de gestreepte uniformen die de gevangenen in Auschwitz droegen. Onder hen was de 75-jarige Jadwiga Wakulska, die enkele maanden voor de bevrijding in het kamp werd geboren.

Noord-Europees uiterlijk

"Mijn moeder hield mij als baby van vier maanden in de armen toen ze in de rij stond voor de gaskamer", vertelde Wakulska. "Vlak voordat we aan de beurt waren, zag een Duitser mij, met m'n blonde haren en blauwe ogen. Hij nam ons apart en zei dat ik het zou overleven. Mijn moeder zei altijd dat mijn Noord-Europese uiterlijk ons heeft gered."

Duda wees erop dat de 200 overlevenden de laatsten zijn die de Holocaust met hun eigen ogen hebben gezien. Hij waarschuwde dat de waarheid over de jodenvervolging overeind moet blijven.

"Het verdraaien van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, het ontkennen van de genocide en het instrumenteel gebruiken van Auschwitz voor welk doel dan ook, is een ontering van de herinnering aan de slachtoffers", zei Duda.

Polen en Israël

De Poolse president legde samen met zijn Israëlische ambtgenoot Rivlin een krans bij de Dodenmuur, waar duizenden gevangenen werden doodgeschoten. Rivlin nodigde Duda ook uit om naar Israël te komen om de onderlinge relatie te versterken.

De betrekkingen waren de afgelopen tijd verslechterd door de Holocaust-herdenking vorige week in Jeruzalem. Duda had daar willen spreken om duidelijk te maken dat de Polen zich destijds wel degelijk heldhaftig tegen de nazi's hebben verzet, maar kreeg die kans niet en besloot daarom weg te blijven.