Gearresteerde Nederlandse piloten Martinair worden vrijgelaten

De drie Nederlandse piloten van Martinair Cargo die vastzaten in Argentinië vanwege een cocaïnevondst, worden vandaag vrijgelaten. Dat meldt het moederbedrijf van Martinair, KLM. Het bedrijf zegt in een verklaring "zeer verheugd" te zijn. Ook drie grondmedewerkers worden vrijgelaten.

Twee weken geleden werden op de internationale luchthaven bij de hoofdstad Buenos Aires in totaal acht mensen opgepakt vanwege de vondst van 82 kilo cocaïne in het toestel van Martinair, toen het vliegtuig op het punt stond te vertrekken. Het toestel maakte op dat moment een tussenstop vanuit Ecuador en had als eindbestemming Amsterdam.

Het vrachttoestel, dat door Martinair Cargo gecharterd was, is nog niet vrijgegeven door de Argentijnse autoriteiten. KLM wil vanwege het welzijn en de privacy van de betrokken medewerkers geen inhoudelijke uitspraken doen zolang het onderzoek loopt.

Volgens Argentijnse media zijn twee Argentijnen door justitie in het land aangeklaagd voor drugssmokkel en blijven zij vastzitten.