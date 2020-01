Q&A over nieuw coronavirus: is het gevaarlijker dan griep?

In China geven ze dagelijkse updates over het nieuwe coronavirus en onderzoekers werken aan een vaccin. Elke dag wordt er meer duidelijk over hoe het virus zich ontwikkelt.

In Nederland houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Deze vragen worden hen het meest gesteld:

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken. Er zijn verschillende soorten, waarvan MERS en SARS de bekendste zijn. In de Chinese stad Wuhan werden in december de eerste mensen ziek van een nieuw soort coronavirus. Over dit specifieke virus is nog veel onbekend.

De naam corona verwijst naar de vorm van het virus. Als je het onder een elektronenmicroscoop ziet lijkt het een beetje op een kroon. De Latijnse naam voor kroon is corona.

Hoe gevaarlijk is het?

Als je de cijfers naast elkaar legt, lijkt de griep gevaarlijker dan het nieuwe coronavirus, maar onderzoekers weten nog niet of dat ook echt zo is. Er is meer gedetailleerde informatie nodig.

Tot nu toe werden veel familieleden van patiënten in China niet ziek. Dat geeft aan dat de ziekte niet zo makkelijk tussen mensen overdraagbaar is. Maar virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het is nog te vroeg om iets over de mutatie van dit virus te zeggen.

Hoe groot is de kans dat het opduikt in Nederland?

Het virus is nog niet vastgesteld in ons land, maar de kans dat het hier opduikt is reëel, zegt Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM. Wat helpt is dat directe vluchten uit Wuhan naar Parijs, Rome en Londen inmiddels zijn gestaakt. Er komen dus geen personen meer naar Europa rechtstreeks vanuit de besmettingshaard. De patiënten in andere landen zijn allemaal geïsoleerd. Voor zover bekend is er nog niemand via deze mensen besmet geraakt.

Kun je ook besmet raken als je een pakketje uit China bestelt?

Nee, het virus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

Hoe weet je dat je het virus heb?

Patiënten met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. De meeste patiënten krijgen een longontsteking.

Heb je deze symptomen? De kans dat je daadwerkelijk het coronavirus hebt is klein. Mensen die in Nederland verkouden zijn geworden of longklachten hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.

Wat gebeurt er als het virus in Nederland wordt vastgesteld?

Zodra een arts denk dat een patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft gaat er een protocol in werking: de arts vraagt een test aan bij het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ondertussen wordt de verdachte patiënt geïsoleerd, thuis of in het ziekenhuis.

Als de testen positief zijn, blijft de patiënt in isolatie en wordt er gekeken met wie diegene in contact is geweest. Als zij ook ziekteverschijnselen krijgen, gaat ook bij hen het protocol in.

Is er een behandeling voor de besmette patiënten?

Op dit moment nog niet. Artsen kunnen alleen de symptomen behandelen. Zo krijgen mensen paracetamol tegen de koorts en kunnen ze extra zuurstof toegediend krijgen bij benauwdheid.

Moeten er in Nederland maatregelen worden genomen om besmettingen te voorkomen?

Tot nu toe zien de autoriteiten er niets in om alle mensen die Nederland binnenkomen te controleren op koorts. Op die manier zouden vooral mensen met griep en verkoudheid worden opgespoord.

Mocht het virus in Nederland opduiken, dan wil hoofd infectieziektebestrijding Van Dissel vooral heel gericht te werk gaan. Grove en ingrijpende maatregelen, zoals het afsluiten van steden, blijken volgens hem minder effectief. Zeker bij zulke ingrijpende maatregelen is het volgens hem belangrijk om goed na te gaan of de lasten wel opwegen tegen de baten.

Wat kun je doen om te voorkomen dat je ziek wordt?

Het dragen van mondkapjes is volgens het RIVM niet nodig. Dat is alleen nodig voor medisch personeel. Wel kun je regelmatig je handen wassen, niezen in de binnenkant van je elleboog in plaats van op je hand en papieren zakdoekjes gebruiken om je neus te snuiten.

Is er al een vaccin tegen het virus?

Op 12 januari heeft China de genetische code van het nieuwe coronavirus online gezet. Sindsdien wordt er op verschillende plekken in de wereld gewerkt aan een vaccin. Het zal nog zeker een jaar duren voor zo'n vaccin daadwerkelijk op de markt is.