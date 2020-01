ChristenUnie wil naar drugsvrij Nederland: 'Over harddrugs blijft het doodstil'

De ChristenUnie wil dat Nederland op termijn drugsvrij wordt. De partij spreekt van halfslachtige Nederlands drugsbeleid, wat criminaliteit in de hand werkt. "Na decennialang vergoelijken van het drugsprobleem is het tijd om het over een andere boeg te gooien", zegt CU-Kamerlid Van der Graaf.

Ze erkent dat het Nederlandse drugsbeleid niet "ineens" ongedaan gemaakt kan worden, dus werkt Van der Graaf aan een stappenplan. Eerst moet ingezet worden op meer ontmoediging, preventie en betere hulpverlening. De ChristenUnie zegt dat er 130.000 drugsverslaafden in Nederland zijn, van wie 30.000 in behandeling.

Horizon

Van der Graaf begrijpt niet dat er wel preventiecampagnes zijn om het drinken van alcohol en roken te ontmoedigen, maar niet tegen het gebruik van drugs. "Over harddrugs blijft het in de campagnes doodstil", zegt Van der Graaf. Ze komt voor zomer, na gesprekken met deskundigen en maatschappelijke organisaties, met een stappenplan. "Uiteindelijk moet de beschikbaarheid van drugs worden beperkt", zegt Van der Graaf. "Het is een stip op de horizon. We moeten er een lange adem voor hebben."