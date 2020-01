D66 zwengelt discussie over legalisering drugs aan

Volgens D66 is na de moord op advocaat Derk Wiersum de drugsdiscussie weer opgelaaid en klinkt de roep tot meer repressie en een hardere aanpak steeds luider door. "Wij geloven niet in die aanpak", zegt Bergkamp. "Je ziet het ook internationaal, de war on drugs heeft in Amerika eigenlijk alleen maar gezorgd voor ellende, dus durf ook na te denken over alternatieven."

Het is volgens Bergkamp een illusie om te geloven in een drugsvrije wereld. "Mensen zullen altijd drugs gebruiken. En gebruikers hebben op dit moment geen alternatief. Er bestaat geen Max Havelaar-xtc, dus je bent al verplicht om in de illegaliteit je pilletje te kopen."

Het reguleren van drugs is volgens D66 ook beter voor de volksgezondheid. "We pleiten met een brede coalitie voor een onderzoek naar welke drugs we gereguleerd kunnen produceren en op een veilige manier kunnen verkopen", zegt D66-fractieleider Rob Jetten. "Sommige drugs zijn minder schadelijk voor de gezondheid dan alcohol en tabak, terwijl we er wel een heel harde aanpak op hebben zitten."

Drugsschuur

De plannen van D66 vallen niet bij alle coalitiepartijen even goed. "Ik zie hier geen oplossing in", zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie op in het NOS Radio 1 Journaal. "Nederland is de drugsschuur van de wereld. Tachtig procent van wat hier gemaakt wordt aan drugs is bestemd voor het buitenland en dat blijft ook zo als je het zou legaliseren. We moeten de criminaliteit juist niet belonen maar echt hard bestraffen."

Volgens Van der Graaf wordt er in het manifest ook geen aandacht besteed aan de gevolgen voor de gezondheid. "Als ik het manifest goed heb gelezen rept het met geen woord over verslavingsproblematiek en de verwoestende gevolgen van drugsverslaving. Dat vind ik wel opmerkelijk voor een partij waarmee we ook gezamenlijk optrekken als het gaat om preventie en gezondheid in Nederland."

'Oproep aan het volgende kabinet'

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff lijkt weinig moeite te hebben met het manifest. "D66 heeft wel vaker ideeën over drugs", aldus Dijkhoff bij inloop van de ministerraad. "Het lijkt me echt iets voor verkiezingsprogramma's. Wij hebben er duidelijke afspraken over gemaakt."

Het manifest is volgens D66 vooral bedoeld om de discussie te starten. "Het denken staat bij ons niet stil. Ik hoop dat het denken bij de andere coalitiepartners ook niet stilstaat", zegt Jetten. De oproep om een staatscommissie op te stellen is volgens initiatiefnemer Vera Bergsma eigenlijk vooral "een oproep aan het volgende kabinet".