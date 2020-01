Alles over nieuw coronavirus: Mongolië sluit grens, overleg in Nederland

We houden je hier de hele dag op de hoogte van het nieuws over het nieuwe coronavirus, waaraan inmiddels 81 mensen in China zijn overleden. Bij meer dan 2700 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.

09.10 uur: minder gokkers in Macau

De uitbraak van het virus heeft ook grote gevolgen voor het Chinese gokparadijs Macau. De casino's en hotels ontvangen normaal gesproken tienduizenden Chinezen, maar er zijn veel annuleringen.

Volgens cijfers kwamen er 80 procent minder goklustigen naar Macau dan vorig jaar op de derde dag van de Chinese nieuwsjaarsvakantie.