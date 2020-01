NS: tevredenheid reizigers blijft groeien

Het aantal mensen dat tevreden is over reizen met de trein is afgelopen jaar opnieuw gestegen, zegt de NS. In 2018 gaf 86 procent van de reizigers een 7 of hoger, een jaar later was dat toegenomen tot 89 procent.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert als minimumeis voor de NS 74 procent tevredenheid. Voor het onderzoek ondervroeg de NS 46.000 treinreizigers.

Volgens het bedrijf waarderen mensen de nieuwe, moderne treinen en de NS-app. Verder blijkt dat reizigers tevreden zijn over de stiptheid, zegt de NS. 92,6 procent van de treinen kwam vorig jaar op tijd aan.