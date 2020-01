Opnieuw honderd gewonden in Irak bij protesten tegen Iraanse invloed

Op het Tahrir-plein hebben ordetroepen gisteren demonstranten weggestuurd, die daar uit onvrede al maanden kampeerden. Ook daar zijn mensen boos over. "Ik ga niet vaak naar protesten, maar vandaag ben ik gekomen door wat ze gisteren hebben gedaan. Ik wil graag mijn solidariteit tonen met mijn broeders op Tahrir", zegt student Hussain Ali tegen persbureau Reuters.

Evacuatie

Door het inzetten van traangas tegen de mensenmassa ontstond chaos. Ambulance konden onmogelijk bij de gewonden komen. Er werden daarom tuk tuks ingezet om mensen te evacueren.

In Nasiriya zijn twee voertuigen van de ordetroepen in brand gestoken. Honderden betogers blokkeerden de belangrijkste bruggen die maar de stad leiden. Ook in de zuidelijke stad Basra waren protesten. Daar protesteerden zeker 2000 studenten.

Sinds de val van dictator Saddam Hoessein in 2003 en vooral sinds pro-Iraanse milities vanaf 2014 meevochten in de strijd tegen IS is de invloed van Iran in Irak toegenomen.

Ongeveer 65 procent van de bijna veertig miljoen Iraki's is sjiitisch. Veel Iraakse sjiieten moeten echter niets hebben van het politieke systeem van het buurland, waar conservatieve sjiitische geestelijken de macht hebben.

De protesten in Irak zijn in oktober begonnen. Eerder sprak de NOS met vier Iraakse demonstranten in Bagdad. Hoe kijken zij naar de situatie in het land?