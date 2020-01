Kabinet worstelde met excuses voor tekortschieten bij Holocaust

Aan de excuses die premier Rutte vandaag aan de Nederlandse overlevenden van de Holocaust heeft aangeboden, is volgens bronnen in Den Haag een "indringende" discussie in de ministerraad vooraf gegaan; ministers wilden niet te makkelijk over het handelen van bestuurders van toen oordelen.

"Het is lastig om excuses te maken voor het gedrag van anderen", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Je wilt geen moreel oordeel vellen over je voorgangers. Wie ben jij om hier iets van te vinden, terwijl je nooit zal weten wat je zelf in zo'n situatie zou hebben gedaan. Het kabinet wilde zich niet moreel op een voetstuk plaatsen ten opzichte van voorgangers van toen."

Uiteindelijk ging de ministerraad akkoord, maar met de duidelijke kanttekening in de toespraak dat niemand kan weten wat hij in diezelfde situatie zou doen. "Het is dus een geleidelijk proces geweest."

De excuses van Rutte: