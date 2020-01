DNB-president Knot: een 9 voor de economie, maar huizenmarkt een probleem

Directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zegt dat er sprake is van een "volstrekte tweedeling op de Nederlandse huizenmarkt tussen mensen die een huis hebben en degenen die er een ambiëren". Daarom moet volgens hem de fiscale aftrek van de hypotheekrente geleidelijk in zijn geheel worden afgebouwd.

De DNB-president zei in het tv-programma Buitenhof dat de stimulering van het bezit van een eigen woning verstorend werkt voor de stabiliteit van de economie. Het is niet de eerste keer dat Knot zegt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd. Deze keer zei hij wel expliciet dat die geheel moet worden afgebouwd.

Volgens Knot gaat het behoorlijk goed met de Nederlandse economie. Hij geeft er het rapportcijfer 9 voor.Tegelijkertijd vindt hij dat het door de huidige economische situatie juist een goed moment is om ervoor te zorgen dat het zo blijft doorgaan. Hij benoemt dat de overheid dat kan doen door te investeren in de kenniseconomie, digitalisering en energietransitie.

Volgens de DNB-president is het verlagen van de inkomstenbelasting ook een mogelijkheid om de economie te verstevigen. Tegelijkertijd moet de begrotingsruimte dan wel op orde blijven. Dat betekent in de praktijk dat een andere belasting dan mogelijk moet worden verhoogd.

Hoge belasting voor allerrijksten

Vorige week werd bekend dat 121 miljonairs en miljardairs een open brief hebben gestuurd naar alle miljonairs wereldwijd. De boodschap: eis dat de allerrijksten in jouw landen eerlijker en zwaarder belast worden en voorkom belastingontduiking en -ontwijking. Ook een aantal Nederlandse miljonairs, onder wie voormalig Unilever-topman Paul Polman, heeft de brief ondertekend.

Knot begrijpt de oproep goed en noemt het bewonderenswaardig dat die komt van mensen die dan zelf meer belasting moeten betalen. "Het is waar dat de inkomensongelijkheid behoorlijk is toegenomen de afgelopen jaren", aldus Knot.

Hoewel hij duidelijk maakte dat de politiek bepaalt of er gehoor wordt gegeven aan de oproep van de miljonairs, noemde hij het terecht dat het issue wordt geagendeerd. Knot gaf bovendien suggesties voor de manieren waarop er naar ongelijke belastingdruk kan worden gekeken. "Bijvoorbeeld ook naar de verminderde belastingdruk op bedrijven en de hogere belastingdruk op arbeid, daar zie je een behoorlijke verschuiving in de jaren."