Miljonairs en miljardairs pleiten voor hogere belastingen

121 miljonairs en miljardairs hebben een open brief gestuurd naar alle miljonairs wereldwijd. De boodschap: eis dat de allerrijksten in jouw landen eerlijker en zwaarder belast worden en voorkom belastingontduiking en -ontwijking.

"Er zijn twee soorten mensen in de wereld", staat in de brief, "mensen die de voorkeur geven aan belastingen, en mensen die de voorkeur geven aan hooivorken (belastingontwijking, red.). Wij, ondergetekenden, geven de voorkeur aan belastingen. En we geloven dat jij, nadat je erover hebt nagedacht, dat ook zo zal zien".

Ongelijkheid groeit en daardoor komen er steeds meer spanningen binnen landen, schrijven de miljonairs. De klimaatcrisis kan daardoor minder goed worden aangepakt. "En dat is rampzalig voor iedereen, ook voor miljonairs en miljardairs".

Acht nationaliteiten

Ook enkele Nederlandse miljonairs, onder wie Paul Polman (voormalig Unilever-topman), hebben de brief ondertekend. Verder zijn het vooral Amerikanen en Britten. In totaal zijn er acht nationaliteiten vertegenwoordigd. Ook filmmaker Abigail Disney, van de Disney-familie, en de regisseur van de film Love Actually, Richard Curtis hebben de oproep ondertekend.

De verspreiding van de open brief valt samen met de bijeenkomst van wereldleiders, topondernemers en denkers op het World Economic Forum in Davos. Vorig jaar gaf de Nederlandse publicist Rutger Bregman daar een - inmiddels veel gedeelde - speech waarin hij zei dat er te weinig wordt gepraat over hoeveel belasting de allerrijksten betalen. "Belasting, belasting, belasting", riep hij, "de rest is bullshit."