Twee verdachten aangehouden voor doodschieten stagiair in buurthuis

De politie heeft twee verdachten aangehouden in de zaak rond de schietpartij in het buurthuis op de Amsterdamse Oostelijke Eilanden twee jaar geleden, waarbij de 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven kwam.

Bouchikhi was tijdens de schietpartij aanwezig als stagiair in het buurthuis en was volgens de politie een onschuldig slachtoffer.

Eerder aangehouden

De twee verdachten werden begin vorig week aangehouden, meldt de politie. Een van hen is de 26-jarige Emylio G., die ruim een half jaar na de moord op Bouchikhi al werd aangehouden. De politie liet hem snel vrij, maar bleef hem wel beschouwen als verdachte.

Dankzij "intensief onderzoek" is hij nu opnieuw aangehouden. Hij zat in de cel tijdens zijn aanhouding, omdat hij ook verdachte is in een andere zaak. Rechercheurs denken dat G. een van de twee schutters is.

De andere verdachte is een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. Zij is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte in de zaak. Ze wordt verdacht van "medeplichtigheid bij een dodelijk schietincident".

De politie benadrukt dat het onderzoek nog volop bezig is en dat er een beloning van 25.000 euro is uitgeloofd voor gouden tips.

Onrust

De moord op Bouchikhi zorgde voor veel onrust in de Amsterdamse wijk. De twee schutters liepen het buurthuis op vrijdagavond binnen met getrokken wapens, toen er onder meer een kookcursus voor jonge kinderen bezig was.

Mogelijk hadden ze het gemunt op een ander, de 19-jarige Gianni L. Bouchikhi had net boodschappen gehaald voor de kookcursus.

Een jaar geleden werd Bouchikhi herdacht bij het buurthuis, waarbij burgemeester Halsema een gedenksteen onthulde.

Veel mensen kwamen toen naar de herdenking: