Verdachte aangehouden voor schietpartij buurthuis in Amsterdam

De politie heeft een 25-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij in het buurthuis op de Amsterdamse Oostelijke Eilanden in januari. Bij die schietpartij op Wittenburg kwam de 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven en raakten twee personen zwaargewond.

Mogelijk is de aangehouden man één van de twee schutters. De verdachte uit het Noord-Hollandse dorp Zwanenburg zat al vast, meldt de politie, omdat hij wordt verdacht ook de schutter te zijn geweest bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Dat incident vond een week voor de schietpartij in het buurthuis plaats.

Volgens Het Parool is de aangehouden man een crimineel met de bijnaam 'Millie' die berucht is "vanwege zijn onberekenbaarheid". Zijn naam ging al snel rond in het criminele circuit na de schietpartij in het buurthuis. "Dat leverde de recherche de nodige tips op. Zijn dna is bovendien aangetroffen op de plek van het misdrijf", schrijft de krant.

Onrust

De 17-jarige Bouchikhi was tijdens de schietpartij aanwezig als stagiair in het buurthuis en was volgens de politie een onschuldig slachtoffer. De daders hadden mogelijk iemand anders op het oog; een 19-jarige man. Hij raakte bij de schietpartij zwaargewond.

Het incident zorgde voor veel onrust in de buurt. Het was de tweede dodelijke schietpartij in de buurt binnen een paar maanden. Bovendien vond de schietpartij plaats aan het begin van de avond, toen er onder meer een kookcursus voor kinderen werd georganiseerd in het gebouw.

Na de schietpartij heeft de gemeente extra maatregelen genomen. Er werden onder meer camera's geplaatst en de politie toonde zich nadrukkelijker in de buurt.

De politie tastte lang in het duister over de mogelijke daders achter de schietpartij. Dat leidde onder meer tot een reconstructie in het programma Opsporing Verzocht en een emotionele oproep van de ouders van Bouchikhi. Het OM loofde een beloning van 25.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de daders.