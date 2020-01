Advocaten Trump: Democraten willen verkiezingsuitkomst torpederen

De advocaten van het Witte Huis zeggen dat de Democraten de verkiezingsuitslag van 2016 ongedaan willen maken en de kansen van president Trump op herverkiezingen willen verknoeien. De raadslieden hadden slechts twee uur nodig voor de aftrap van hun verdediging van Trump in de impeachment-rechtszaak in de Senaat.

Maandag en dinsdag gaan ze naar verwachting meer inhoudelijk op de zaak in, maar de opening beperkte zich tot een felle aanklacht tegen de naar hun zeggen anti-democratische aanval van de aanklagers. Tegen de leden van de Senaat, die in deze zaak de jury vormen, zei advocaat Cipollone: "De Democraten vragen jullie alle stembiljetten die in het hele land zijn ingevuld op eigen initiatief te verscheuren, om de presidentskeuze weg te nemen bij het Amerikaanse volk."

De advocaten betoogden ook dat de Democraten Trump proberen te laten struikelen over de Oekraïne-affaire nu het onderzoek naar bemoeienis van Rusland met de verkiezingen van 2016 geen negatieve consequenties voor de president bleek te hebben.

Machtsmisbruik en tegenwerking

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden beschuldigden Trump van machtsmisbruik voor politiek gewin en tegenwerking van het onderzoek daarnaar. Trump zou de Oekraïense president Zelensky onder druk hebben gezet om een juridisch onderzoek te beginnen naar Trumps Democratische rivaal Joe Biden. Als drukmiddel zou het Witte Huis militaire steun voor Oekraïne hebben willen ophouden.

De Democratische aanklagers hebben drie dagen te tijd gehad om hun zaak te onderbouwen. Nu zijn de advocaten van het Witte Huis aan zet.

Het is maar zeer de vraag of de Senaat zal instemmen met de Democratische wens om meer getuigen op te roepen en meer documenten op te vragen in de rechtszaak. De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 53 tegen 47.

Vrijdag stemmen

Drie vooraanstaande Republikeinse senatoren willen de druk opvoeren met plannen om al eind deze week te laten stemmen over het heenzenden van de president. Als het verzoek om extra getuigen op te roepen wordt afgewezen kan snel worden overgegaan tot een afsluitende stemming, zeggen de senatoren.

Officieel hebben de Democratische aanklagers eerst nog het recht om andere verzoeken in te dienen.