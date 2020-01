Coronapatiënten Frankrijk alle drie in Wuhan besmet

De drie coronapatiënten die in Frankrijk wonen, zijn allen besmet geraakt in Wuhan, de stad waar de uitbraak eind december begon.

Twee van hen, die in Parijs in het ziekenhuis liggen, zijn een stel met een Chinese achtergrond. De man is 31, de vrouw is 30. Ze kwamen vorige week zaterdag terug van een verblijf in Wuhan en hadden toen nog geen klachten.

Enkele dagen geleden meldden ze zich met gezondheidsproblemen. "Ze hadden koorts en ademhalingsproblemen", zegt hoofd tropische ziekten Yazdan Yazdanpanah van het Bichat-hospitaal. Omdat ze daarmee 'medisch verdacht' waren, werd er meteen een onderzoek opgestart. Inmiddels worden ze in quarantaine gehouden. Ze maken het relatief goed.

De derde patiënt in Frankrijk, die in Bordeaux in het ziekenhuis ligt, hoest nog steeds en krijgt paracetamol tegen de koorts. Hij wordt niet op een speciale manier behandeld, maar ligt wel in quarantaine. De man weet niet wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten en wil anoniem blijven. Dit hebben zijn familieleden gezegd tegen een lokale televisiezender.

Zustersteden

Het gaat om een 48-jarige Fransman van Chinese afkomst die in Bordeaux woont en daar in de wijnindustrie werkt. Hij reisde daarvoor regelmatig heen en weer naar Wuhan. Bordeaux en Wuhan zijn al meer dan twintig jaar zustersteden en werken op verschillende terreinen samen.