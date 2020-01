Toch meer dan dertig Amerikaanse gewonden bij Iraanse vergeldingsaanval

Bij de Iraanse vergeldingsaanval van begin januari na de moord op de Iraanse generaal Soleimani zijn in totaal 34 Amerikaanse militairen gewond geraakt. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt.

De militairen hadden klachten die wijzen op een hersenschudding. De helft van hen is na behandeling inmiddels weer aan het werk, de andere 17 worden nog behandeld.

In eerste instantie zei president Trump dat er geen gewonden waren gevallen bij de raketaanval van Iran op twee bases in Irak, waar ook veel Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Een week later moest hij daarvan terugkomen, toen via het Amerikaanse ministerie van Defensie naar buiten kwam dat er zeker elf militairen waren behandeld voor klachten die leken te duiden op een hersenschudding.

Hoofdpijn

Geconfronteerd met die cijfers zei Trump dat het ging om militairen met hoofdpijn en dat dat niet te vergelijken was met verwondingen waarbij lichaamsdelen worden verloren.

Volgens een woordvoerder van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, waren de verwondingen niet ernstig genoeg om minister Esper ervan op de hoogte te stellen.

De Iraanse raketaanval van 8 januari was een vergelding, nadat de Amerikanen bij Bagdad de Iraanse generaal hadden gedood. President Trump besloot de Iraanse aanval niet te beantwoorden.