Marineschip De Ruyter dinsdag op missie naar Straat van Hormuz

Het marineschip Zr.Ms. De Ruyter vertrekt dinsdag naar de Straat van Hormuz voor deelname aan de Europese veiligheidsmissie daar. Het gaat om een periode van ongeveer vijf maanden. Ook België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal steunen de missie.

Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken is de situatie in Irak en Iran "zorgelijk en ernstig" na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani bij een Amerikaanse aanval in Irak.

De Straat van Hormuz ligt in een belangrijke vaarroute tussen de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Daar vonden regelmatig aanslagen plaats zonder dat duidelijk was wie er achter zat. Blok: "We kunnen met deze missie zorgen dat de veiligheid van onze scheepvaart in dat gebied gewaarborgd kan worden."