Boerenactiegroep wil Den Haag weer platleggen met tractoren

Farmers Defence Force (FDF) plant een nieuwe protestactie in Den Haag. De boerenactiegroep wil de Hofstad op 5 februari laten "schudden op zijn grondvesten". Bij eerdere acties veroorzaakten een paar duizend actievoerende boeren met tractoren een verkeerschaos op snelwegen in het hele land.

"Wij - de boeren - nemen Den Haag over als we geen respect ontvangen in het Catshuis", schrijft voorman Mark van den Oever in een oproep aan zijn achterban. "Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zal zijn. Ons geduld is op."