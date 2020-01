Facelift beroemde Lam Gods leidt tot beroering: 'Lamb of (oh my) God'

Boven alles past de discussie over het lam perfect binnen de historie van het meesterwerk. Die is namelijk nooit zonder beroering geweest.

Zo moest het altaarstuk in 1566 al in allerijl verbogen worden in de toren van de Sint-Baafskathedraal, om gered te worden van vernietiging tijdens de beeldenstorm. In de eeuwen daarna overleefde het werk op wonderlijke wijze kerkbranden, diefstallen en oorlogen, waarbij zelfs panelen doormidden zijn gezaagd.

Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de twaalf panelen dankzij het Verdrag van Versailles weer bij elkaar. Even was het werk compleet, tot in 1934 bij een kunstroof twee zijpanelen werden gestolen. Een paneel, St. Jan de Doper, keerde een maand later terug. Het andere paneel, de Rechtvaardige Rechters, is nog altijd spoorloos.