Andere ogen, oren en snuit voor Lam Gods van gebroeders Van Eyck

Uiteindelijk bleek bijna de helft van het werk overschilderd te zijn. Het doek is nu zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht, waardoor ook de lucht, de gebouwen en de heuvels er anders en frisser uitzien dan voorheen.

"Het resultaat is echt een verrassing", zei restaurateur Nathalie Laquière tegen de Vlaamse publieke omroep VRT.

Waarom?

De vraag blijft waarom in de zestiende eeuw grote delen van het doek en met name het lam zelf opnieuw zijn geschilderd. Daarover kan alleen worden gespeculeerd.

"In de loop van de zestiende eeuw zijn er heel wat debatten waarin men voorschriften opstelt om de christelijke leer in beeld te brengen", zegt hoogleraar Maximiliaan Martens van de Universiteit Gent tegen de VRT. "Decorum is daarin een van de heel belangrijke elementen: de waardigheid waarmee godsfiguren, christelijke figuren en heiligen worden voorgesteld. Het blijft speculatie, maar het is goed mogelijk dat het daarmee te maken heeft. "

Het ontbrekende paneel

De aanbidding van het Lam Gods dankt zijn roem mede aan de diefstal in 1934 van een van de zijpanelen: De Rechtvaardige Rechters.

Vorige week dook de zoveelste theorie op over waar dat paneel gebleven zou zijn. In het Gentse stadhuis probeerde een onderzoeker aannemelijk te maken dat het paneel zich onder de Kalandeberg bevindt, een pleintje in het centrum van Gent.

De Gentse burgemeester Termont verklaarde dat het justitieel onderzoek naar de verdwijning nooit is afgesloten. De krant De Standaard merkt op dat honderden eerder ontwikkelde theorieën niets hebben opgeleverd.