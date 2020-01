Gebiedsverbod omstreden Haagse imam opnieuw verlengd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil het gebiedsverbod voor de omstreden imam Fawaz Jneid in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk opnieuw verlengen. Volgens het ministerie toont de imam nog geen verbetering.

Jneid kreeg het gebiedsverbod in 2017 opgelegd nadat hij een illegale gebedsdienst had geleid in een boekhandel. Sindsdien wordt het verbod elk half jaar opnieuw bekeken. Het is nu de vijfde keer dat het wordt verlengd. Volgens een woordvoerder van het ministerie blijft het beeld rond Jneid hetzelfde.

De gemeente Den Haag vindt dat de imam met zijn optredens bijdraagt aan de radicalisering van jongeren. Het verbod leidt volgens de gemeente tot minder onrust in Transvaal en de Schilderswijk. Jneid heeft zich altijd tegen het gebiedsverbod verzet en spreekt tegen dat hij jongeren aanzet tot extremisme.

Leerboeken salafistische scholen

De imam draagt zijn boodschap nu uit via Facebook en hij verschijnt in de media. Hij liet zich onlangs uit over een onderzoek van Nieuwsuur en NRC waaruit naar voren kwam dat kinderen op salafistische scholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.

Jneid zei dat de salafistische scholen daarmee niets fout doen. "Ouders en leraren zijn verplicht om kinderen op te voeden volgens de islamitische wetgeving en te beschermen tegen afwijkingen", reageerde hij.

Jneid is schriftelijk op de hoogte gebracht van het voornemen om het gebiedsverbod in februari te verlengen. Voor die tijd kan hij nog bezwaar aantekenen.