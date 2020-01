Minister gevraagd om uitbreiding darmkankerscreening

Minister Bruins moet het bevolkingsonderzoek naar darmkanker uitbreiden tot mensen vanaf 50 jaar. Daartoe roepen de Stichting Stop Darmkanker Nederland, DC Klinieken en darmartsen Luc Colemont en Sjam Ganesh de minister van Medische Zorg en Sport op in een open brief in De Telegraaf. Nu worden mensen van 55 tot 75 jaar uitgenodigd voor de darmkankerscreening.

De ondertekenaars vinden dat de minister zich moet voegen naar de "glasheldere" Europese richtlijnen, waarin wordt aanbevolen vanaf 50 jaar te screenen. De Maag Lever Darm Stichting heeft de open brief niet ondertekend, maar pleit op zijn website voor hetzelfde.

Niet snel genoeg

Volgens de brief wil minister Bruins in 2021 kijken of de leeftijd moet worden aangepast. Maar dat gaat de ondertekenaars niet snel genoeg. Zij stellen dat door verlaging van de leeftijd 1000 gevallen van darmkanker per jaar vroegtijdig ontdekt kunnen worden.

Jaarlijks overlijden ruim 5000 mensen aan de gevolgen van darmkanker. Sinds 2014 krijgen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een uitnodiging voor een onderzoek in de vorm van een poeptest. Ruim 70 procent van hen doet mee.

Per duizend deelnemers hadden vier mensen darmkanker en bijna twintig een voorstadium van darmkanker. In 2017 kwam dat neer op 4.203 opgespoorde darmkankers en 23.220 grote poliepen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het bevolkingsonderzoek op den duur jaarlijks 2250 sterfgevallen zal voorkomen.