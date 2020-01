Voorlopig geen ophokplicht voor pluimvee

Schouten schrijft dat inmiddels uitbraken zijn gemeld in meerdere landen in Midden- en Oost-Europa: Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne. De situatie daar is volgens Schouten zorgelijk. Ook zijn er twee dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland, vlak bij de Poolse grens.

Risico Nederlandse export

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, vindt de beslissing van minister Schouten "volstrekt onverantwoord". "De ziekte grijpt om zich heen in Oost-Europa. De Europese Commissie heeft niet voor niets een exportverbod opgelegd voor Oekraïne. Door geen ophokplicht in te stellen, wordt een groot risico genomen met de Nederlandse exportbelangen."

De minister zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Ze zal de deskundigengroep dierziekten onmiddellijk raadplegen als de omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld als er besmette bedrijven of besmette wilde vogels dichter bij Nederland worden gevonden.

Ook bij winterweer, dat vanwege de vorst een trek van vogels kan veroorzaken, wordt de deskundigengroep geraadpleegd.