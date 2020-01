Je cv-ketel is op en de overheid wil gasverbruik verminderen. Wat doe je?

Als je cv-ketel aan vervanging toe is, is het nog niet zo eenvoudig om te bedenken wat je moet doen. Een nieuwe aanschaffen of voor een warmtepomp kiezen? Of kun je beter denken aan een hybride variant, die zowel aardgas als elektra aan kan? Of een cv leasen, in afwachting van een warmtenet, waarvoor straks mogelijk veel gemeenten kiezen?

Milieu Centraal heeft een tool gelanceerd, waarbij je je individuele situatie kunt invullen, en een advies krijgt. Volgens Mariken Stolk van de voorlichtingsorganisatie houdt de kwestie veel mensen bezig.

"Wij schatten in dat de komende drie jaar zo'n 600.000 mensen met de vraag te maken krijgen, omdat hun cv-ketel het minder goed gaat doen of misschien kapot gaat." Deze mensen kunnen volgens haar het beste meteen naar drie aspecten tegelijk kijken: of de cv-ketel nog te repareren valt, hoe goed hun huis geïsoleerd is en wat de gemeente van plan is in hun wijk.

Omslagpunt

"Zeker als de gemeente bijvoorbeeld de komende vijf jaar een warmtenet gaat aanleggen in jouw wijk, is het zonde als je dan net een volledige warmtepomp hebt geïnstalleerd", zegt Stolk. "Want dat kost een hoop geld, en die warmtepomp zou je dan niet meer kunnen gebruiken. Daarom is het belangrijk om te weten wat de plannen van je gemeente zijn."

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen woningen en gebouwen van het aardgas af zullen zijn. Uiterlijk eind volgend jaar moeten gemeenten een plan van aanpak hebben.

Wat de mogelijkheden zijn om je cv-ketel te vervangen, laten we in onderstaande slider zien: