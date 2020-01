Koning over Holocaust: ‘Hoe kan mensheid zoiets verschrikkelijks doen'

Koning Willem-Alexander noemt zijn bezoek aan Israël een bijzonder bezoek. Hij is in het land voor het World Holocaust Forum, waar de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 75 jaar geleden wordt herdacht.

"Ik loop bijna 53 jaar op deze aardbol rond en vraag me iedere keer af hoe de mensheid tot zoiets verschrikkelijks in staat is geweest", zei de koning na een bezoek op eigen initiatief aan herdenkingscentrum Yad Vashem.

Volgens hem is het erg belangrijk om te laten zien dat iets als de Jodenvervolging nooit meer mag gebeuren. "Zelfs in een tijd waarin het antisemitisme weer begint op te kruipen, waarin mensen de vraag stellen of het echt zo erg is geweest, waarin zij beginnen te relativeren, moeten we echt zeggen: nee, dit mag nooit nooit nooit meer gebeuren."