Politiek achter analyse arbeidsmarkt, maar er klinkt ook kritiek

Waardering voor de analyse en vraagtekens bij concrete voorstellen. Dat is de rode draad in de eerste politieke reacties op het advies van de commissie-Borstlap over de arbeidsmarkt.

Borstlap adviseert het kabinet drastisch in te grijpen. Volgens Borstlap moeten werkgevers vaker vaste contracten aanbieden, moet het aantal flexwerkers en zzp'ers omlaag en moet er meer worden geïnvesteerd in kennis en innovatie.

Regeringspartij VVD deelt in grote lijnen de analyse van Borstlap. "De arbeidsmarkt moet voor iedereen werken en daar moeten echt nog dingen aan worden verbeterd", zei Kamerlid Tielen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is belangrijk dat de economie groeit en daar hoort een wendbare arbeidsmarkt bij", zei ze ook.

Ze ziet ook wel wat in het idee van de commissie om het makkelijker te maken voor werkgevers om personeelsleden voor een deel te ontslaan, als er minder werk is: "We hebben het voor werkgevers wel heel ingewikkeld gemaakt om werkgever te zijn."

Rapport kan keerpunt zijn

Volgens oppositiepartij SP kan het rapport van Borstlap een keerpunt zijn. "De tijd dat zoveel mogelijk flexwerk de oplossing voor alles was, is wel een beetje voorbij", zegt partijleider Marijnissen. Ze is het ermee eens dat de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt niet alleen onrechtvaardig is voor mensen, maar ook slecht voor de economie.

Volgens haar is de algemene richting van het rapport dat de vaste baan weer de norm moet worden. De SP onderschrijft dat, maar Marijnissen ziet niets in het plan van de commissie om het makkelijker te maken voor werkgevers om personeel, om bedrijfseconomische redenen, tijdelijk minder te laten werken en minder te betalen.

Ook oppositiepartij PvdA is het eens met Borstlap dat er meer zekerheid nodig is voor mensen die werken. Maar partijleider Asscher noemt het op Twitter "een dramatisch slecht idee dat werkgevers onder bepaalde omstandigheden eenzijdig functie, werkplek of arbeidsduur kunnen aanpassen of iemand gedeeltelijk kunnen ontslaan, zonder toestemming van de rechter of het UWV".

Volgens de PvdA maak je zo miljoenen mensen onzeker en komen de voorstellen erop neer dat "je aan de andere kant van het land mag gaan werken, in een andere functie, tegen een lager bedrag".