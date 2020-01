Vliegverkeer en openbaar vervoer in Wuhan stilgelegd, velen proberen weg te komen

In de Chinese stad Wuhan, die is getroffen door een uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus, zijn het vliegverkeer en het openbaar vervoer stilgelegd. Vanaf 10.00 uur 's ochtends lokale tijd rijden bussen en metro niet meer en veerponten liggen stil.

Ook gaan er geen treinen en interlokale bussen meer van en naar de stad. Het autoverkeer is niet stopgezet, maar inwoners is wel gevraagd de stad niet meer te verlaten.

Onduidelijk is hoe lang deze maatregelen gaat duren. Wuhan is een van de vier belangrijkste spoorwegknooppunten in China. Het is een metropool met 11 miljoen inwoners, groter dan bijvoorbeeld Londen en New York.