Eurojust: mensensmokkelaars brachten 10.000 Koerden naar Engeland

Het mensensmokkelnetwerk dat gisteren door de Franse en Nederlandse politie werd opgerold, wordt door de Europese justitieorganisatie Eurojust verdacht van de smokkel van zo'n 10.000 Koerden naar het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde met koelwagens en rubberbootjes vanuit Frankrijk. Eurojust zegt dat het netwerk 70 miljoen euro aan de smokkel heeft verdiend.

Gisteren werd al duidelijk dat in Nederland vier mannen waren opgepakt voor betrokkenheid bij het netwerk. Twee mannen, van 36 en 51, werden in Den Haag opgepakt en worden aan Frankrijk uitgeleverd. Zij zouden een faciliterende rol hebben gehad. De twee anderen worden in Nederland berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van mensen naar Nederland. In Frankrijk zijn negentien verdachten gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde gisteren nog dat het netwerk 700 mensen zou hebben gesmokkeld. Een woordvoerder van het OM heeft geen verklaring voor het grote verschil met de cijfers die Eurojust vandaag bekendmaakte. "Dat is wat zij naar buiten hebben gebracht, dit is wat wij naar buiten konden brengen", aldus de woordvoerder.

Hawala-bankieren

Volgens Eurojust gebruikten de verdachten auto's met Nederlandse kentekenplaten, waardoor de link met Nederland in beeld kwam. Ook werd ontdekt dat een 36-jarige verdachte uit De Lier bezig zou zijn met het zogenoemde hawala-bankieren. Dat is een vorm van ondergronds bankieren, buiten het zicht van de overheid, die in Nederland strafbaar is. Mogelijk werd via deze hawala-bankier ook het geld voor de mensensmokkel overgedragen, zegt het OM. De man is niet opgepakt.

De migranten moesten volgens Eurojust zo'n 7000 euro per persoon betalen om vervoerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk.