Mensensmokkelnetwerk opgerold in Frankrijk, vier Nederlanders aangehouden

In Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel zijn vanochtend vier mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel, meldt het OM. De arrestaties zijn het gevolg van een samenwerking van de marechaussee en de Franse autoriteiten.

De vier maken deel uit van een mensensmokkelnetwerk dat volgens de Franse politie zo'n 700 mensen in koelwagens of boten illegaal naar Engeland heeft gebracht. Dat netwerk is door de Franse politie opgerold.

Twee mannen, een van 36 uit Krimpen aan den IJssel en een van 51 uit Den Haag, zouden een faciliterende rol hebben gespeeld bij de mensensmokkel vanuit Frankrijk. Een van hen zou een rubberboot hebben gekocht die vervolgens voor de overtocht vanuit Calais werd gebruikt. De twee worden overgeleverd aan Frankrijk, waar vandaag nog meer aanhoudingen zijn verricht.

De andere verdachten, een 39-jarige man uit Den Haag en een 42 jaar oude man uit Leiden, worden in Nederland berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. De woningen van de vier verdachten zijn doorzocht. Daarbij zijn meerdere mensen gevonden zonder verblijfspapieren.

4 miljoen euro

Het onderzoek naar het netwerk begon in de zomer van 2018 in Frankrijk. Mensensmokkelaars boden migranten aan ze voor zo'n 5000 euro in koelwagens of in rubberboten naar Engeland te brengen. Daarmee verdienden smokkelaars in totaal ongeveer 4 miljoen euro.

Omdat in het Franse onderzoek Nederlandse kentekens opdoken, werd het onderzoek naar Nederland uitgebreid. Een belangrijke tak van het netwerk bleek in Den Haag gevestigd. Justitie vermoedt dat een eetgelegenheid in Den Haag als vaste ontmoetingsplek diende voor leden van het netwerk en voor mensen die gesmokkeld wilden worden. Ook in de eetgelegenheid werden misstanden aangetroffen.