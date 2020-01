Wuhan sluit vliegveld en stations om virus, WHO ziet nog geen noodsituatie

Het virus is ook opgedoken in andere landen, waaronder Taiwan, Zuid-Korea, Thailand, Japan en de VS. Het gaat in alle gevallen om mensen die onlangs in Wuhan waren.

Chinese autoriteiten adviseren om in heel het land dichtbevolkte gebieden te mijden. Juist in deze periode gaan tientallen miljoenen mensen op reis vanwege het Chinese nieuwjaar. Dat wordt zaterdag gevierd.

Geen internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft na een spoedoverleg met experts besloten dat er op dit moment geen reden is om de uitbraak te bestempelen als internationale noodsituatie.

Een team van de VN-organisatie is in China om meer informatie te verzamelen over het virus, zei directeur-generaal Tedros na afloop van de bijeenkomst. De situatie wordt morgen opnieuw bekeken.