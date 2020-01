Huurders uitgebrande opslag Zoetermeer mogen niet meer bij hun spullen

Huurders van een opslagruimte in een uitgebrand pand in Zoetermeer mogen niet checken of er toch nog onbeschadigde spullen zijn. Het terrein is niet meer toegankelijk omdat er asbest is vrijgekomen, zegt eigenaar Shurgard.

Het gebouw op een industrieterrein brandde op 1 januari uit. Het vuur was ontstaan bij een naastgelegen bedrijf en sloeg over naar de opslagboxen. Van het pand bleef weinig over; complete inboedels en verzamelingen gingen verloren.

'Asbest is lachertje'

Gedupeerden wilden met Shurgard overleggen over de mogelijkheid om in het pand te kijken wat er over is van hun spullen. "Dat is hun hele leven, hun toekomst", zegt schade-expert Jeroen Balier, die zo'n 300 getroffenen bijstaat. "Misschien kunnen ze nog net een fotoalbum redden en dat is met een miljoen niet te betalen."

Volgens de schade-expert kregen de gedupeerden zondagavond bericht van Shurgard dat het pand direct wordt geruimd vanwege asbest. "Een lachertje", noemt Balier dat. "Op foto's van de werkzaamheden zie ik dat niemand beschermende kleding draagt."

Balier is verbolgen dat de huurders van de opslagruimtes niet meer bij hun eigen spullen kunnen. "Het gaat om eigendommen van de klant. Die mogen pas worden geruimd nadat ze een afstandsverklaring hebben ondertekend. Nu is het diefstal."

'Contact gaat moeizaam'

Schade-expert Balier zegt dat hij na de brand meerdere keren heeft geprobeerd om met Shurgard te spreken over de afhandeling, maar dat het contact moeizaam verloopt. Ook over de manier waarop de financiële schade wordt afgewikkeld, is Balier niet tevreden.

Het bedrijf zegt in een reactie dat klanten zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden en dat ze zich kunnen melden als ze meer informatie willen. Ook is er hulp voor klanten die een schadeclaim willen indienen, zegt Shurgard.

Het opruimen van de ravage gaat vier weken duren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.