Boete voor Nijmeegse huisbaas die Tim Hofman mishandelde

De rechtbank heeft de Nijmeegse vastgoedhandelaar Ton H. veroordeeld tot een boete van 1250 euro voor het mishandelen van BNNVARA-presentator Tim Hofman en zijn cameraman. De zoon van H. krijgt een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Het ging mis toen Hofman en zijn cameraman in augustus 2017 een onverwacht bezoek brachten aan het kantoor van de handelaar in vastgoed, voor zijn YouTubeprogramma #BOOS. De ontmoeting liep uit de hand, er vielen klappen en Hoffman belandde met onder meer een gebroken kaak in het ziekenhuis. Ook de cameraman moest behandeld worden.

Straf

Het Openbaar Ministerie eiste 140 uur (waarvan 80 uur voorwaardelijk) taakstraf tegen de 75-jarige H. De straf voor zijn 43-jarige zoon is nagenoeg gelijk aan de eis. Hij was volgens de officier van justitie verantwoordelijk voor de ontsporing en de zwaarste verwondingen van Hofman, meldt Omroep Gelderland.

De rechter houdt bij de veroordeling rekening met het feit dat de presentator en cameraploeg onverwacht en ongevraagd het kantoor binnenkwamen. De 75-jarige Nijmegenaar zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, maar dat acht de politierechter niet bewezen. Dat geldt ook voor de beschuldiging dat de zoon van H. een camera zou hebben vernield. De rechter heeft in de straf voor de zoon meegewogen dat deze al eerder is veroordeeld voor mishandeling.

Boos

In het programma #BOOS van Hofman komen mensen aan het woord die boos zijn. Een aantal Nijmeegse studenten hadden zich beklaagd over de slechte staat van hun woning. Deuren konden niet op slot, de brandbeveiliging was niet op orde en de cv-ketel was sterk verouderd. Ze confronteerden huisbaas Ton H. daarmee in diens kantoor. De sfeer werd plots grimmig en de man deelde samen met zijn zoon rake klappen uit.

Hofman zat maanden thuis. Naast een gebroken kaak liep hij een hersenschudding en nekletsel op. De rechter spreekt van zwaar lichamelijk letsel. De huisbaas heeft spijt betuigd.