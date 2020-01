Taakstraf voor verzekeringsfraude Rotterdams raadslid

Het voormalige Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hij is schuldig bevonden aan verzekeringsfraude.

RTV Rijnmond meldt dat Van Eikeren valse claims had ingediend voor camera's, laptops, schoenen en brillen die zogenaamd gestolen waren. In totaal zou het om een bedrag van meer dan 10.000 euro gaan. Van Eikeren heeft alles bekend.

Toen hij op 6 januari opstapte als raadslid liet hij in een schriftelijke verklaring weten: "Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude. Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van."

De bedragen die Van Eikeren had geïncasseerd, heeft hij teruggestort.

De rechter zegt dat een celstraf "passend" was geweest. Maar hij weegt in zijn oordeel mee dat Van Eikeren negatief in de publiciteit is gekomen en zijn raadslidmaatschap heeft moeten opgeven. Naast zijn taakstraf is het raadslid ook veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden,