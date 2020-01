Journalist Glenn Greenwald in Brazilië aangeklaagd voor hacken

De Amerikaanse journalist werd internationaal bekend in 2013 toen hij de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden openbaar maakte. Snowden werkte voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en voor de veiligheidsdienst NSA. In 2013 vluchtte hij naar Hongkong, waar hij geheime documenten over de grootscheepse spionage door de NSA deelde met een journalist van The Guardian. Snowden woont al jaren in ballingschap in Rusland.

Of Greenwald ook daadwerkelijk terecht moet staan, is nog niet bekend. Een rechter moet nog bepalen of de aanklacht wordt aanvaard.