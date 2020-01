China meldt ruim 400 besmettingen met coronavirus, negen doden

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot 440. Er zijn tot nu toe negen mensen aan overleden, melden de Chinese autoriteiten.

Alle patiënten die zijn bezweken komen uit de provincie Hubei. Daar ligt de miljoenenstad Wuhan, waar zich eind december de eerste besmettingen met het nieuwe virus voordeden. De variant van het coronavirus zou zijn oorsprong hebben op een markt waar illegaal in wilde dieren werd gehandeld. Inwoners van Wuhan worden opgeroepen hun woonplaats niet te verlaten, om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.

Dat is inmiddels ook opgedoken in Peking, Sjanghai en Macau. Buiten China zijn er besmettingen gemeld in Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Thailand en de VS.

Wilde dieren

Voor heel China geldt nu het advies om dichtbevolkte gebieden te mijden. Juist in deze periode gaan miljoenen mensen op reis vanwege het Chinese nieuwjaar.

Het virus lijkt snel te muteren, maar de Chinezen erkennen dat ze nog niet haarscherp in beeld hebben hoe het zich ontwikkelt. Of het een impact kan hebben die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de SARS-epidemie in 2003 is nog onduidelijk. SARS wordt eveneens door het coronavirus veroorzaakt.

Er zijn extra maatregelen genomen om Chinese gezondheidswerkers tegen het virus te beschermen.

Spoedoverleg WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties komt vandaag in Genève bijeen voor spoedoverleg over de uitbraak. De WHO moet bepalen of er sprake is van een 'medische noodsituatie van internationale zorg'. Als dat zo is moet er een internationale aanpak komen voor het probleem, zoals bij het zika-virus en de ebola-uitbraak.