Telefoon van Amazon-baas Jeff Bezos 'gehackt door Saudische kroonprins'

Met behulp van een video verzonden via Whatsapp-bericht heeft Saudi-Arabië in 2018 toegang gekregen tot de telefoon van Amazon-topman Jeff Bezos.

De Britse krant The Guardian schrijft dat Bezos en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman op 1 mei van dat jaar een gesprek hadden op Whatsapp. Gedurende dat gesprek stuurde de kroonprins ook een video. Een anonieme bron zegt tegen de krant dat in de uren daarna grote hoeveelheden data van Bezos' telefoon werden gekopieerd.

In januari 2019 publiceerde de Amerikaanse tabloid The National Enquirer privéberichten en foto's die Bezos verzonden had met zijn telefoon. Uit die berichten was af te leiden dat hij een affaire had. Diezelfde maand maakten Bezos en zijn toenmalige vrouw MacKenzie bekend te gaan scheiden.

Uit onderzoek van detectives, die na de publicatie van het artikel werden ingehuurd door de Amazon-topman, blijkt dat de kans 'zeer groot' is dat Saudi-Arabië toegang had tot de telefoon en actief informatie verzamelde.

Mogelijk kon die informatie worden ingezet om negatieve verslaggeving over het land in de Amerikaanse krant The Washington Post tegen te houden. Bezos is eigenaar van die krant.

Khashoggi

Ook de Saudiër Jamal Khashoggi, die in oktober 2018 om het leven werd gebracht in het Saudische consulaat in Istanbul, was columnist bij The Washington Post. Hij had vaak kritiek op Mohammed bin Salman. De kroonprins verklaarde later dat hij "absoluut niet" de opdracht gegeven heeft voor de moord, maar dat hij wel de verantwoordelijkheid neemt.

AMI, de uitgever van The National Enquirer, ontkent dat Saudi-Arabië de bron is voor het verhaal over de affaire van Bezos. Ook het land zelf spreekt tegen iets met de publicatie te maken te hebben.