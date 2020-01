Tweede Kamer zet vraagtekens bij reorganisatie Belastingdienst

Partijen in de Tweede Kamer hebben veel vragen over de reorganisatie van de Belastingdienst zoals die is voorgesteld door minister Hoekstra van Financiën. Dat blijkt in het debat over de Belastingdienst met Hoekstra en premier Rutte.

Hoekstra stelde de reorganisatie voor naar aanleiding van de affaire rond de kinderopvangtoeslag, waarbij ouders ten onrechte van fraude werden beschuldigd en in grote financiële problemen kwamen.

Het plan is om de Belastingdienst op te splitsen in drie delen: Douane, Toeslagen en de rest van de Belastingdienst. Elk deel krijgt een eigen ambtelijke leiding. Twee nog te benoemen staatssecretarissen worden politiek verantwoordelijk.

Ei van Columbus

GroenLinks ziet dit plan niet meteen zitten. "Het gaat om inkomens van miljoenen huishoudens, dan zijn toeslagen en belastingen toch niet als twee aparte zaken te zien?" vraagt Kamerlid Snels aan het kabinet.

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt dat er nog discussie over de plannen mogelijk moet zijn. "Er komen twee nieuwe staatssecretarissen aan, die misschien een hele interessante mening over deze reorganisatie hebben."

Ook regeringspartijen ChristenUnie en VVD vragen zich af of een grootscheepse reorganisatie wel verstandig is. "Ik zal eerlijk zijn", zegt VVD-Kamerlid Lodders. "Het is mij nog niet duidelijk of we met de voorgestelde reorganisatie nu het ei van Columbus hebben gevonden." De ChristenUnie wil helemaal van het toeslagensysteem af.

Duurt lang

De PVV vindt dat D66 er lang over doet om twee staatssecretarissen te vinden. Kamerlid Mulder: "Bij D66 is kennelijk heel veel ervaring met harddrugs, maar bij de Belastingdienst duurt het nu wel heel lang."

D66 stelt niet te hebben geëist dat beide staatssecretarissen van D66 zijn. "Wij zaten daar open in, maar dit hebben de coalitiepartijen afgesproken", zegt Kamerlid Van Weyenberg.

Later op de avond reageren premier Rutte en minister Hoekstra op alle vragen. Die gaan ook over hoe het nu staat met de regelingen voor de benadeelde ouders. SP-Kamerlid Leijten overhandigde aan hen dossiers van ouders die nog steeds incassobrieven van de Belastingdienst krijgen.

Vandaag maakte het OM ook bekend dat vier gedupeerden aangifte hebben gedaan. Meer details zijn daarover niet bekendgemaakt.