Op bezoek bij de geëmigreerde 'Oostvaardersplassen-paarden': 'Onze lucht is beter'

In augustus kwamen er 151 paarden aan. In september is er een veulentje geboren en dus zijn het er nu 152. In de Oostvaardersplassen was er niet genoeg te eten voor de paarden en hier stonden ze er dus om te springen.

Het ging niet zonder slag of stoot. Vasily heeft negen jaar lang moeten onderhandelen met de Wit-Russische ministeries van Natuurbeheer en Landbouw om toestemming te krijgen om de paarden te importeren. Toen die eenmaal was gegeven, was het een fluitje van een cent om tot overeenstemming te komen met Staatsbosbeheer, de beheerder van de Oostvaardersplassen.

'Onze lucht is beter'

"Het verschil met augustus is dat ze toen een beetje magerder waren. Ik denk dat ons eten en onze lucht beter voor hen is dan die in Nederland", glimlacht Vasily.

De groep heeft zich verzameld op een groot grasveld met aan de rand een voederplaats, waar de paarden hooi en haver krijgen. Eigenlijk is het niet de bedoeling dat ze worden bijgevoerd. Ze moeten op eigen kracht, dus zonder hulp van de mens zien te overleven.

Vasily kijkt een beetje betrapt als ik hem dat voorleg. Maar, zegt hij, het kan even niet anders. "We willen dat ze gewend raken aan dit gebied en deze plek. In de toekomst zullen we de hoeveelheid voedsel verminderen."