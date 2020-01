Iraanse parlementariër zet 3 miljoen dollar op het hoofd van Trump

Een Iraans parlementslid heeft een beloning uitgeloofd van 3 miljoen dollar voor degene die de Amerikaanse president Trump vermoordt. Ahmad Hamzeh beloofde volgens het Iraanse persbureau ISNA in het parlement in Teheran dat hij het geld in cash zal uitbetalen namens de provincie Kerman. Hamzeh zei er niet bij of de religieuze leiders van het land achter zijn aanbod staan.

De stad Kerman in het zuidoosten van Iran was de woonplaats van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die begin deze maand om het leven kwam bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad. Daardoor liepen de spanningen tussen de VS en Iran verder op.

Belachelijk

De Amerikaanse topfunctionaris voor ontwapening Robert Wood is niet te spreken over de oproep van Hamzeh. Het geeft volgens Wood een indruk van hoe terroristisch er wordt gedacht in regeringskringen. "De oproep is ronduit belachelijk en het toont aan dat het regime in Teheran zijn gedrag moet veranderen", zei Wood in Genève.