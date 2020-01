Rabobank sluit kluisruimte Oudenbosch waar miljoenen werden gestolen

De kluisruimte in de Rabobank in Oudenbosch gaat dicht. De bank stopt dit voorjaar met het verhuren van safeloketten aan klanten. De bank zegt dat er steeds minder vraag is om waardevolle spullen achter slot en grendel op te bergen.

De kluis werd bekend door een geruchtmakende kluisjesroof in maart 2018. Dieven die met behulp van beveiligers waren binnengekomen, maakten toen meer dan 12 miljoen euro buit. In twee dagen tijd werden zeker 200 kluisjes leeggeroofd. De beveiligers werden vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel. De dieven zijn nog spoorloos.

Een woordvoerder van de bank zegt tegen Omroep Brabant dat de sluiting van de kluis geen verband houdt met de kluisjesroof. "We zien dat steeds minder mensen naar de bank komen voor het gebruik van de kluisruimte. Door de verminderde interesse van klanten wordt het onderaan de streep ook te duur om ze te blijven aanbieden."

Enkele honderden mensen hebben nog een kluisje in het bankgebouw in Oudenbosch. Ze moeten voor 1 april hun kluisje leeghalen en de sleutel inleveren.