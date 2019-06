Ex-bewakers Rabobank krijgen 4 jaar cel voor kluisjesroof

Twee oud-bewakers van een Rabobank-filiaal in Oudenbosch zijn veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. Volgens de rechter zijn ze medeplichtig aan een kluisjesroof waarbij miljoenen werden buitgemaakt.

Volgens de rechter hebben Agron K. en Henri van W. op grove wijze misbruik gemaakt van hun functie en de reputatie van hun werkgever geschaad. Ook is er genoeg bewijs dat de twee de kraak maandenlang hebben voorbereid. Zo hebben ze meerdere testen gedaan met het alarmsysteem en de code van de toegangsdeur.

In maart 2018 werden in twee dagen tijd zeker 200 kluisjes leeggeroofd met een waarde van miljoenen euro's. Vlak daarna kwamen bewakers in beeld als verdachten. Ze zouden de kraak samen met twee oud-collega's hebben gepleegd. Die zijn nog voortvluchtig, schrijft Omroep Brabant.

De straf valt twee jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat wilde dat de twee mannen zes jaar zouden krijgen. De rechter vond die eis te hoog, omdat er geen geweld is gebruikt bij de roof.

Undercoveragenten

Tijdens de rechtszaak kwam naar buiten dat de politie undercoveragenten heeft ingezet om informatie in te winnen bij familieleden van de verdachten. Volgens de verdediging hebben die agenten de familie bedreigd en geïntimideerd. Daarom zou de zaak niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

De rechter oordeelde echter dat het in beide gevallen ging om eenmalig, kortdurend contact. Ook is er geen bewijs dat de undercoveragenten zich strafbaar hebben gedragen.