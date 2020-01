Inval in woning oud-voorzitter pedofielenvereniging Martijn

De politie heeft vanmiddag een inval gedaan in de woning van Marthijn U., voormalig voorzitter van de verboden pedofielenvereniging Martijn, meldt RTV Oost. Het OM en de politie hebben de inval nog niet bevestigd. Ook is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Martijn werd in 2014 verboden, maar raakte vorige maand weer in opspraak. Oud-leden van de vereniging zouden een website onderhouden waarop seksuele handelingen met minderjarigen worden gepropageerd.

Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek naar die beschuldiging. Het is niet duidelijk of de inval in Hengelo met het onderzoek te maken heeft. De politie hoopt later vanmiddag meer te kunnen zeggen.