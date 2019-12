OM onderzoekt 'doorstart' verboden pedofilievereniging

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de voortzetting van activiteiten van de verboden pedofilievereniging Martijn. Een woordvoerder van het Landelijk Parket bevestigt dat het onderzoek is begonnen nadat er afgelopen zomer aangifte is gedaan. RTL Nieuws maakte vandaag bekend dat oud-leden van Martijn een website onderhouden waarop seksuele handelingen met minderjarigen worden gepropageerd.

Ook meldt RTL toegang te hebben tot een besloten e-maillijst waarin tips worden uitgewisseld over het benaderen en misbruiken van kinderen. De pedovereniging Martijn werd in 2014 verboden nadat de Hoge Raad had bepaald dat de vereniging te luchtig deed over seks met jonge kinderen, terwijl het gaat om een ernstig delict waardoor kinderen ernstige psychische schade kunnen oplopen.

RTL meldt dat er 34 personen op de besloten e-maillijst staan. De lijst staat op naam van een prominent oud-lid van Martijn. In een schriftelijke reactie aan RTL spreken de oud-leden van Martijn van een "privé-initiatief van een van de oud-leden".