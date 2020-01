Oud-rechter Westenberg moet 1,4 miljoen euro betalen aan advocaat om smaad

Oud-rechter Hans Westenberg moet 1,4 miljoen euro plus rente betalen aan de Rotterdamse advocaat Hugo Smit, heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Westenberg heeft Smit onterecht beschuldigd en daardoor de eer en goede naam van de advocaat aangetast.

De zaak gaat over een telefoongesprek dat Westenberg en Smit voerden naar aanleiding van een rechtszaak over Schiphol, de zogeheten Chipshol-zaak. In een boek van publicist Micha Kat sprak Smit over dit gesprek. Hij zei dat Westenberg in de zaak uitvoerig belde met hem en andere advocaten, wat verboden is.

Westenberg ontkende dat het gesprek met Smit had plaatsgevonden en startte een rechtszaak tegen Smit, Kat en de uitgever van het boek. In 2009 trok hij de procedure in, waarop Smit zelf een rechtszaak aanspande tegen Westenberg en de Raad voor de rechtspraak. De raad steunde de oud-rechter en noemde Smits handelen "schadelijk voor de rechtspraak".

Het hof oordeelde in 2017 al dat Westenberg en de Raad voor de rechtspraak Smit ten onrechte hadden beschuldigd. Het telefoongesprek had wel degelijk plaatsgevonden.

'Onvoldoende gefundeerd en onjuist'

De raad gaf eind 2018 toe dat beschuldigingen aan het adres van Smit "onvoldoende gefundeerd en later ook onjuist bleken". Dat gebeurde een week na een uitspraak van de Hoge Raad waarin definitief werd vastgesteld dat Westenberg en de Staat onrechtmatig hadden gehandeld jegens Smit.

Het gerechtshof heeft na het oordeel in 2017 de partijen de gelegenheid gegeven om onderling een regeling te treffen over een schadevergoeding. Dat is niet gelukt. Het hof heeft daarom de verschillende schadeposten van Smit beoordeeld. Alleen al wat betreft het inkomen heeft Smit volgens het hof 1,15 miljoen euro schade geleden. Dat bedrag wordt vermeerderd met een schadevergoeding voor proceskosten en reputatieschade. De Staat moet Smit een schadevergoeding van 5000 euro betalen voor reputatieschade.