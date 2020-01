Tesla: plotseling accelereren is 'totale onzin'

Tesla noemt de belegger niet bij naam. Maar volgens Amerikaanse media gaat het om Brian Sparks, die inderdaad zou profiteren van een waardedaling van Tesla.

De NHTSA zei vorige week het verzoek serieus te onderzoeken. In dat verzoek werden 110 ongelukken opgevoerd die zouden zijn gekomen door het onbedoeld accelereren. Tesla zegt nu dat de meeste van die ongelukken al onderzocht zijn. "De afgelopen jaren hebben we het merendeel van deze ongelukken met de NHTSA besproken. In iedere zaak die we hebben bekeken, laten de data zien dat de auto goed functioneerde."