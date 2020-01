Veiligheidsautoriteit VS kijkt naar plotseling accelereren Tesla's

Bij de Amerikaanse dienst voor veilig wegverkeer zijn klachten binnengekomen over het onbedoeld accelereren van Tesla's. Deze dienst, de NHTSA, zegt dat het verzoek om een formeel onderzoek naar mogelijke defecten in de elektrische auto's serieus wordt bekeken.

In het verzoekschrift dat Tesla-eigenaren naar de NHTSA stuurden, worden 110 ongelukken en 52 gewonden opgevoerd die het gevolg zouden zijn van fouten in de software. Een advocaat heeft het verzoek om een onderzoek namens hen ingediend.

De eigenaren willen dat 500.000 Tesla's worden onderzocht van de types Model S, Model X en Model 3. Het bedrijf wil voorlopig niet reageren.

Dode

Vorige week meldde de NHTSA dat er een onderzoek komt naar een ongeluk met een Tesla Model 3 eind vorige maand. Daarbij kwam een passagier om het leven bij een botsing met een geparkeerde brandweerauto.

Het is het veertiende ongeluk met een Tesla dat bijzondere aandacht krijgt van de veiligheidsautoriteit. De dienst heeft een speciaal onderzoeksprogramma naar de automatische piloot van Tesla en andere systemen in de auto die de bestuurder assisteren.

RDW

De Nederlandse keuringsorganisatie RDW zegt niet bekend te zijn met de klacht van plotseling onbedoeld accelereren van Tesla's. "We volgend de zaak in de VS met interesse", zegt een woordvoerder. "We hebben goede contacten met de NHTSA en we verwachten door hen geïnformeerd te worden. Zo nodig gaan we hier zelf aan de slag."