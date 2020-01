Ruim dertien jaar cel in China voor oud-topman Interpol

De voormalig topman van Interpol, Meng Hongwei, is in China veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 jaar wegens corruptie.

Meng (66) verdween in september 2018 op raadselachtige wijze tijdens een bezoek aan China. Hij woonde en werkte op dat moment op het hoofdkantoor van Interpol in Lyon, Frankrijk. Zijn vrouw sloeg alarm en een week later bleek dat hij was opgepakt door de Chinese autoriteiten. Interpol kwam met een verklaring waarin werd gezegd dat Meng ontslag had genomen.

2 miljoen aan steekpenningen

Voordat hij de baas werd bij Interpol was Meng Chinees staatssecretaris voor Publieke Veiligheid en was hij een kopstuk van de Communistische Partij.

Tijdens het proces in juni gaf Meng toe dat hij meer dan 2 miljoen dollar aan steekpenningen heeft aangenomen. Volgens zijn vrouw zijn de beschuldigingen vals en is er sprake van een politiek proces.

Ze heeft Interpol aangeklaagd omdat de politieorganisatie laks zou zijn geweest in het beschermen van haar man. Ook is Interpol volgens haar medeplichtig aan de 'onrechtmatige daden' van China.