Vrouw van in China gearresteerde ex-Interpoltopman klaagt Interpol aan

Grace Meng, de vrouw van het voormalige hoofd van Interpol Meng Hongwei, klaagt de internationale politie-organisatie aan. De Chinees Meng Hongwei werd vorig jaar gearresteerd in China op verdenking van corruptie.

Volgens Grace Meng is Interpol laks geweest met de bescherming van haar man en familie. Ook zou de politie-organisatie medeplichtig zijn aan "onrechtmatige daden" van China, waarbij ze doelt op de vervolging van haar man.

Haar advocaten dienden een juridische klacht in bij het permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Interpol betwist de aanklacht en ontkent betrokkenheid bij de arrestatie.

Kopstuk van de Communistische Partij

Meng was naast Interpolbaas ook staatssecretaris van Publieke Veiligheid in China en een kopstuk van de Communistische Partij. Meng woonde en werkte in Frankrijk en verdween vorig jaar september op raadselachtige wijze bij een bezoek aan China, terwijl hij nog leiding gaf aan de wereldwijde politie-organisatie.

Niemand wist waar hij was. Interpol moest China om informatie vragen over zijn verdwijning. Later werd duidelijk dat Meng was opgepakt op verdenking van corruptie. Hij bekende afgelopen maand dat hij meer dan twee miljoen dollar aan steekpenningen heeft aangenomen. Grace Meng noemt de zaak "nep" en politiek gedreven.