Wereldelite, maar ook een Nederlandse sterrenkundige, loopt rond in Davos

De wereldwijde elite komt vandaag weer bijeen in Davos. Net als elk jaar ontmoeten de top van het bedrijfsleven, regeringsleiders en academici elkaar in het Zwitserse skidorp voor het vierdaagse World Economic Forum. Dit jaar staan ook 69 Nederlanders op de lijst met genodigden voor het netwerkfeestje.

Zo lopen premier Mark Rutte en koningin Máxima rond in Davos, net als de ministers Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Bruno Bruins. Ook Nederlandse bedrijven als Shell, Philips, ING en Vopak sturen hun hoogste baas naar Zwitserland.

De geboorte van sterren en planeten

Daarnaast zijn ook namen die op het eerste oog minder opvallen afgereisd. "Dit is een mooie gelegenheid om het belang van wetenschap direct aan leiders uit de hele wereld over te brengen", zegt de Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck. De sterrenkundige is vanwege haar excellente onderzoek door de Europese onderzoeksraad ERC naar Davos gehaald.

"Ik ga hier een sessie geven over de vorming van nieuwe sterren en planeten", vertelt ze. "Het punt dat ik wil maken hier is dat we goed moeten zorgen voor de aarde. Dit is een heel bijzondere planeet. Als we de grondstoffen uitputten is er niet zomaar een alternatieve planeet te vinden."

Wandelgangen

Officieel komen de wereldleiders alleen naar Zwitserland om zich door dit soort lezingen te laten inspireren en daarna gezamenlijk de wereld te verbeteren. Maar de onlangs verschenen documentaire The Forum laat zien dat de wandelgangen ook gebruikt worden voor handelsbelangen en economische politiek. "Gaat u in de VS investeren?", vraagt de Amerikaanse president Donald Trump in de documentaire tijdens de editie van 2018. "Ja", antwoordt de topman van het Duitse chemieconcern Bayer. "We gaan 16 miljard investeren."

"Taxes, taxes, taxes, all the rest is bull shit", vorig jaar trok de Nederlandse journalist Rutger Bregman vanuit Davos wereldwijde aandacht met zijn tirade: